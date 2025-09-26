TV LIVE ·
New Play - Giorgia - Golpe

Nuovo singolo della cantante romana che nel video compare per la prima vola con il marito

di Roberto Bagazzoli
26 set 2025
Immagine dal sito Epic
Golpe è un singolo della cantautrice italiana Giorgia, pubblicato il 19 settembre 2025 come quarto estratto dal dodicesimo album in studio.

Il brano, scritto da Davide Petrella, in arte Tropico, ed Edoardo D'Erme, in arte Calcutta,che ha anche curato la produzione con Dario Faini, in arte Dardust, è composto da quattro generi musicali: pop soul, pop rock, soft rock e contemporary R&B.

In un'intervista, Giorgia ha raccontato riguardo al brano: "Golpe lo volevo tanto, lo desideravo ma non sapevo come io dentro sarei risultata. Ho fatto un lavoro di rimettermi in gioco anche con la vocalità, devi fare una te diversa. È stato un grande atto di umiltà e credo sia stato un lavoraccio, però bellissimo"





