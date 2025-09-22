New Play - Giuliano Sangiorgi - Vivo morto X
Rivisitazione di Giuliano Sangiorgi dello storico brano di Ligabue
In radio e in digitale Vivo Morto o X, la rivisitazione di Giuliano Sangiorgi dello storico brano di Ligabue; primo estratto da Buon compleanno Elvis Covered, disco in uscita il 26 settembre.
Con questo brano, prodotto da Federico Nardelli nella nuova versione, si apre un nuovo capitolo nell’anno delle celebrazioni di Buon compleanno Elvis, il disco che permise al rocker di Correggio di ottenere una popolarità più mainstream e lo consacrò come uno degli artisti più significativi del decennio.
"Pensare di omaggiare un disco entrato ormai di diritto nella storia del rock italiano ti spinge inevitabilmente a cercare dei riferimenti nel panorama della grande musica internazionale di sempre, nella speranza di riuscire a trovare la chiave giusta per comprendere le vere ragioni di un successo senza tempo – afferma Giuliano Sangiorgi – Ma arrivare a scoprire tante affinità tra due pianeti solo apparentemente distanti tra loro, come “Immigrant Song” dei Led Zeppelin e “Vivo morto o X” di Luciano Ligabue, è stato molto più facile di quanto potessi ipotizzare".