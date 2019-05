NEW PLAY - Klingande -“By The River” (ft. Jamie N Commons)

Nuovo singolo per il Dj - producer francese Klingande, in collaborazione con il musicista blues inglese Jamie N Commons. Chitarra, voce avvolgente e un delicato piano sono gli elementi fondamentali di “By The River”.



Il video ufficiale di “By The River”, interpretato dall’Instagram influencer Jay Alvarrez, rende perfettamente l'energia che il Dj - producer vuole trasmetterci.













“By The River” anticipa l’uscita del doppio disco d’esordio per Klingande, “The Album”, atteso per il prossimo 27 settembre.



Il progetto sarà formato da 2 CD: il primo racchiuderà pezzi inediti, mentre il secondo includerà i suoi precedenti successi, come“Jubel”, “Riva” e “Pumped Up”.