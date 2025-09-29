TV LIVE ·
New Play - Pinguini Tattici Nucleari - Amaro

La ballad che ha conquistato il pubblico prima ancora di diventare singolo

di Roberto Bagazzoli
29 set 2025
Sito ufficiale

È finalmente uscita la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, ossia Amaro.

La ballad che ha conquistato il pubblico prima ancora di diventare singolo da oggi, venerdì 26 settembre 2025, è entrata in rotazione radiofonica.

Nonostante la sua diffusione come singolo sia recente, il brano era già noto al grande pubblico, facendo parte di Hello world, uscito il 6 dicembre scorso.

Durante le tappe del tour negli stadi, il pezzo era già diventato un momento forte dello show. In pochi mesi ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei fan, tanto che nei live proprio Amaro è stato capace di commuovere e lasciare un segno profondo.




