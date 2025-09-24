New Play - Sombr - Undressed

Sombr non ha ancora compiuto vent’anni e si è già imposto all’attenzione del pubblico mondiale con il singolo “back to friends”.

Il brano, pubblicato a dicembre 2024, continua a diffondersi in tutto il mondo, e ha accumulato già 200 milioni di stream globali. Un’altra sua canzone, “undressed”, è in continua crescita con oltre 124 milioni di stream globali e nella Top 20 della Spotify Global Chart.

Nato nel luglio 2005 a New York e cresciuto nel Lower East Side, sombr, il cui vero nome è Shane Boose, ha iniziato a comporre canzoni nella sua stanza, mentre studiava musica classica alla prestigiosa LaGuardia High School.

Il suo singolo “Caroline” del 2022, è diventato virale sul web, portandolo a pubblicare una serie di EP e singoli che gli hanno fatto guadagnare ad oggi oltre 27 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Trasferitosi a Los Angeles, sombr ha continuato ad esplorare il tema dell’amore attraverso la musica. sombr partirà a breve in tour nel Regno Unito e in altri paesi d’Europa.

La giovane star ha recentemente collaborato con la candidata ai Brit Awards 2025, Rachel Chinouriri, per una nuova versione del suo successo “All I Ever Asked”.







