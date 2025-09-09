New Play - Tiziano Ferro - Cuore rotto

A distanza di tre anni dal suo ultimo album e dopo un lungo periodo di silenzio e assenza dai social, Tiziano Ferro torna con Cuore Rotto, il nuovo singolo disponibile dallo scorso venerdì 5 settembre in radio e negli store digitali.

Questo nuovo brano - scritto da Tiziano Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini - sancisce l'inizio della seconda fase della carriera di Ferro che dopo oltre 20 anni di collaborazione cambia sia management che etichetta discografica.

Cuore Rotto, infatti, è il brano che ufficializza da una parte la collaborazione con Paola Zukar e la sua Big Picture Management (Fabri Fibra, Marracash, Madame) e dall'altra la firma con l'etichetta discografica Sugar Music e il rinnovo editoriale con Sugar Music Publishing.

"Ho scritto Cuore Rotto un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po' la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l'idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di Cuore Rotto - racconta il cantautore -. Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole. Tornato a casa ho raggiunto Marco Sonzini in studio e abbiamo lavorato al primo demo di Cuore Rotto".

