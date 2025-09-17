MUSICA New Play - Tommaso Paradiso - lasciamene un po A due anni dal suo ultimo disco torna con il nuovo singolo

New Play - Tommaso Paradiso - lasciamene un po.

A due anni dal suo ultimo singolo, Tommaso Paradiso è tornato con il brano "Lasciamene un po'", disponibile dal 12 settembre. Lo noterete al primo ascolto: c'è una ventata di cambiamento nella potenza della scrittura evocativa che ci ha fatto innamorare della sua musica abbinata al suono travolgente dei synth ispirati agli Anni 80.

Questa formula magica porta a questo suo nuovo primo passo che mescola ritmo ed emozione, in un brano fortemente radiofonico, segnale chiaro di un nuovo importante inizio. Il brano, scritto da Tommaso Paradiso, è prodotto da Davide Simonetta (sotto lo pseudonimo Simonetta), protagonista di alcuni dei più importanti successi degli ultimi anni al fianco di Geolier, Annalisa, Angelina Mango, Marco Mengoni e molti altri.

In questa collaborazione Tommaso sembra ritrovare in modo chiaro lo spirito dei suoi esordi, quello del sound che ha creato e poi consolidato il suo pubblico ormai più di dieci anni fa e che oggi sembra tornare senza mezzi termini.

