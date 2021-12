ATTUALITÀ "New Year's Eve": il Capodanno di Radio San Marino Scopri la line up!

"New Year's Eve": il Capodanno di Radio San Marino.

Una serata all'insegna della musica per festeggiare il 2022 insieme a Radio San Marino! Si parte alle 22.00, con IROL e un dj set a base di Trap/Hip Hop/ Rap pensato per la notte di Capodanno, anticipo di Rapublic, il nuovo programma che andrà in onda a partire dal 9 gennaio e che sarà presente in palinsesto tutte le domeniche dalle 21 alle 22.

Dalle 23 si passa all'atmosfera anni '90 con '90 All' ora, la selezione musicale a cura di PAOLINO ZANETTI, per proseguire e brindare insieme a mezzanotte con MARTIN MINOTTI, che si alternerà fino alle 4 del mattino con FABIO FABZ CORIGLIANO per portarvi a ballare nei migliori club con un dj set dance/edm.

Radio San Marino vi augura un meraviglioso 2022!

