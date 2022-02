New York - Londra in sole 3 ore con "X-59 QueSST"

C'è aria di esperimenti alla Nasa che in questo periodo sta testando il nuovissimo jet supersonico discendente e erede del famoso Concorde. Al momento si chiama "X-59 QueSST" ma promette di compiere il viaggio Londra-New York in sole 3 ore. Ora serebbe rivoluzionaria la cosa se immaginando di essere un cittadino di Londra prendendo un volo la mattina, per l'ora di pranzo essere a tavola a New York e magari tornare il pomeriggio o in serata a Londra, magari in tempo per il the.

Tutto questo potrebbe davvero entrare nella nostra realtà molto presto, infatti a detta degli uomini della NASA avrebbero già completato i primi test del jet supersonico con esiti più che incoraggianti. Il diretto discendente del Concorde è un progetto gestito direttamente dalla Nasa, ma in collaborazione con una società Lockheed Martin, della divisione Skunk Works, con sede in California.

Una volta finita la fase sperimentale il jet sarà sottoposto ad alcune tratte commerciai intercontinentali. Monta un motore posizionato nella parte superiore del mezzo in grado di fargli raggiungere una velocità superiore a quella del suono, (ricordiamo essere di 343 metri al secondo). Il muso ricorda molto quello del suo "antenato" essendo di fatto lungo circa 9 metri, proprio per ridurre le onde d'urto innescate dalla altissima velocità. La NASA ha poi diffuso le dimensioni del velivolo, di una lunghezza complessiva di 29 metri, con una apertura alare di tutto rispetto, dall'alto dei suoi 9 metri.



Manca solo l'annuncio ufficiale che ai comandi ci sia il "Comandante Kirk" poi si è davvero pronti per il decollo verso la fantascienza.