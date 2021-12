CURIOSITÀ "Niente Monopoly siamo inglesi" Il famoso gioco da tavolo, per la Regina, potrebbe sfuggire di mano e creare ostilità tra i Windsor

"Niente Monopoly siamo inglesi".

Ebbene si per la famiglia reale inglese è meglio tenersi alla larga dal famigerato gioco da tavolo Monopoly‘, in quanto potrebbe essere fonte di dissapori piuttosto accesi tra i componenti della Royal Family. A dirlo è Elisabetta d'Inghilterra e lo confermerebbe anche il "The Telegraph’ " pubblicando che secondo la regina Elisabetta, il Monopoly può facilmente sfuggire di mano e creare ostilità tra i Windsor, insomma un coadiuvante allo "sbrocco totale".

Ma per capirne di più, dobbiamo tornare al 2008, quando il "Principe Andrea" andò in visita a la ‘Leeds Building Society’: per celebrarne la ristrutturazione. In quell'occasione, al Duca di York fu regalata una scatola. Lui stesso ne rivelò lo stigma, ossia quella misteriosa inclinazione. Il reale poi si fermò lì, non approfondendo ulteriormente, né svelò se a Palazzo ci giochino con la sovrana fuori dalla portata degli sguardi. Ma ad occhio esperto e preparato in materia di Royal Family, ma non sembrava scherzare.

Considerando il possibile accanimento che coinvolge, un po’ con tutti nei giochi da tavola, un divieto può sembrare forse eccessivo e fuori da ogni logica, ma è altrettanto plausibile, ed è una mossa intelligente della sovrana, che sapendola lunga sui suoi per tenere tranquilli gli animi, peraltro gia mesi a dura prova,in questo periodo....





