Niente sesso siamo sportivi

Le energie vanno conservate per il lavoro e quando per lavoro devi giocarti un campionato europeo è meglio indirizzarle al campo di gioco, quindi massima concentrazione. La regola di ferro è nessuna trasgressione alle regole. La parte del sergente cattivo questa volta la fa il CT della Francia Didier Deschamps che è stato chiaro da quando è cominciata l’avventura degli Europei di calcio, obbligando i suoi calciatori all'astinenza fino alla fine. Le mogli e fidanzate dei calciatori in generale sono da sempre ragazze bellissime ma in questo europeo devono accontentarsi di essere al massimo salutate a distanza, nessun contatto ma soprattutto niente sesso.

















E' facile intuire che data l'età e la prestanza fisica diventa difficile per tutti, giocatori e staff, ma il "diktat", piaccia o no, va accettato”. Lo ha dichiarato anche l’attaccante Antoine Griezmann. Una fonte anonima dello staff francese ha riferito ad un quotidiano che inevitabilmente l’astinenenza pur non creando tensioni, rimane argomento molto discusso. Anche perché diventa molto complicato non poter neppure dare un bacio o una carezza alla persona amata. Questa scelta è stata presa a causa delle rigide regole sanitarie che isolano tutto il gruppo e, al momento, non sono consentite eccezioni. I calciatori devono focalizzarsi solo sul gioco, dovendo dare sempre il meglio di sé.