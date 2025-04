CURIOSITÀ Nocturismo Il nuovo trend del turismo in notevole crescita

Nocturismo.

La notte ha sempre avuto un fascino innegabile, ma nel 2025 potrebbe diventare la protagonista assoluta dei viaggi. Il “nocturismo”, termine che indica un certo tipo di turismo che ha come obiettivo la realizzazione di esperienze sotto il cielo stellato, sta emergendo come uno dei trend più significativi del turismo globale.

Alla base c’è il desiderio di ammirare la maestosità dell’aurora boreale, di perdersi nel buio dei deserti, e più in generale la voglia di riscoprire il mondo da prospettive diverse, quando il giorno lascia il palcoscenico alla notte.

Viaggiare di notte non è certamente una novità, ma la ricerca di cieli più scuri e panorami incredibili sta guadagnando sempre più terreno. Un numero di persone in continuo aumento è disposto a spendere cifre importanti per vivere esperienze rare come i “bagni di stelle” o seguire il percorso di un’eclissi.

Perché tutto questo entusiasmo? La notte garantisce un’atmosfera unica, un senso di pace lontano dal caos diurno, che i viaggiatori moderni stanno imparando ad apprezzare sempre di più.

