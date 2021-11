MUSICA Noemi, dopo "Makumba" arriva "Guardare giù" Ascolta il nuovo singolo!

Noemi, dopo "Makumba" arriva "Guardare giù".

Dopo il successo estivo di "Makumba" in duetto con Carl Brave, arriva un nuovo singolo per Noemi intitolato "Guardare giù". Fin dai primi versi arriva nitida l'immagine di una donna seduta su un filo sospeso con le gambe a penzoloni emblema dell'incertezza che la avvolge in quel momento.

Si parla infatti di una relazione problematica e di tutti i dubbi che ne conseguono, ma anche di una donna consapevole di ciò che sta vivendo e che proprio per questo corre il rischio di guardare giù.

In questo nuovo brano Noemi torna all'intimità che da sempre la caratterizza e che appartiene anche al suo ultimo album "Metamorfosi".

"Guardare giù” vede la firma di Alessandro La Cava, giovanissimo autore multiplatino, che ne ha anche curato la produzione insieme a Francesco “Katoo” Catitti.

Queste le parole con cui Noemi ha annunciato il brano sui social:

Ascolta Noemi, "Guardare giù"

