#nomakeup e #rootspride Ora il selfie deve essere con la ricrescita e anche le star si adeguano

I parrucchieri sono chiusi e preoccupati anche se le ricrescite fioriscono, bisogna trovare una soluzione... Perché non mostrarle nei selfie? E' un momento sicuramente odioso per molte persone quello in cui specchiandosi notano la riga grigia o peggio bianca alla base dei capelli. Allora come fare per sconfiggere il lieve senso do sconforto che ci pervade, come esorcizzare la brutta visone che appare impietosa sullo specchio? Nulla di più semplice, farla divebtare "di tendenza".





Il come viene da se, con un selfie. E il bello sta nel fatto che anche molte stars si stanno uniformando alla bizzarra moda del momento. Su alcuni social, Instagram su tutti, stanno proliferando gallery che immortalano le ricrescite più glamour del momento, stars che con l'hastag #nomakeup e #rootspride si immortalano prive di trucco e con ricrescita capello ben in vista.Ultima della lista la bellissima Salma Hayek che a 53 anni ha postato una foto con le radici grigie ben visibili e alcuni capelli bianchi spuntati in lockdown. Inutile dire che il post ha ricevuto moltissimi like, tra i quali quello della sua amica e star Charlize Theron.







Ma non solo, Eva Longoria, attrice 45enne e ancora bellissima, la prende con filosofia e non vergognandosi affatto di mostrare il suo aspetto, mette in primo piano quella fastidiosa ricrescita ormai ben visibile sulla sua capigliatura, accompagnandola con il suo miglior sorriso.

E se va bene a loro..... però i parrucchieri stanno iniziando a preoccuparsi.





