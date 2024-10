CURIOSITÀ Nomi dei neonati In Italia una legge blocca nomi che possano creare pregiudizi mei confronti dei nuovi arrivati

Nomi dei neonati.

In Italia, scegliere il nome di un bambino non è solo questione di gusto personale o di tradizioni che si tramandano, esistono precise regole legali che impediscono ai genitori di dare nomi che potrebbero risultare offensivi, ridicoli o imbarazzanti.

Alcuni dei nomi più famosi vietati dalla legge includono personaggi come Maradona, Goku e persino Biancaneve. Questa restrizione, stabilita per proteggere i futuri nascituri da pregiudizi morali o sociali, fa parte di un insieme di normative che regolamentano la scelta dei nomi nel nostro Paese.

La legge italiana (legge 396/2000, articoli 34 e 35) prevede che non si possa dare ai bambini nomi che possano "arrecare pregiudizio morale", ovvero che risultino ridicoli, offensivi o collegati a personaggi controversi della storia o della cultura popolare.

Per esempio, nomi come Dracula, Satana, Frodo o Pollon sono vietati per evitare di mettere il bambino in situazioni di imbarazzo o discriminazione.

