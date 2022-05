Non ama andare in palestra, allora gli addominali se li fa tatuare

Ma dove ste scritto che per avere il tanto desiderato "physique du rôle" , bisogna sudare lacrime e sangue in palestra e a tavola? Ma non esiste proprio! E' quello che ha pensato un frequentatore di palestre che stufo di sacrifici e privazioni, ha deciso di prendere la regina delle scorciatoie: l'arte tatuatoria. Se il "six pack" non te lo puoi scolpire, puoi sempre fartelo disegnare. E per farlo ha scelto il migliore sulla piazza quel Dean Gunther 34 anni, che rilasciando un'intervista ad un giornale ha spiegato che da subito il progetto non gli piaceva, avendone visti di veramente brutti, ma poi, forse attratto dalla safida, si è lasciato trascinare nel piano e ha accettato.









Ha poi dichiarato Gunther, dato che sono specializzato nel realismo del colore, ho voluto fare un tentativo. Ho pensato che sarebbe stato molto divertente”.Per ottenere il risultato che è sotto gli occhi di tutti a Gunther ci sono voluti due giorni di lavoro. ma pare che il cliente sia molto soddisfatto...