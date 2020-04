Non c'è connessione in casa e segue le lezioni in mezzo alla natura

Sono tantissime le storie che emozionano e colpiscono durante questo periodo di isolamento forzato. Tra le tante ritroviamo quella di Giulio, un ragazzo di 12 anni di Scansano in provincia di Grosseto che, come riporta il Tirreno, segue le lezioni on line in una postazione all'aperto, ad un chilometro da casa.

Come tutti sappiamo, le scuole sono chiuse e per continuare a seguire gli alunni si è adottato il sistema della didattica a distanza. Oggi più che mai la tecnologia e la linea internet ci sono venute in aiuto per risolvere molteplici questioni, tra le quali quelle legate alla scuola e all'insegnamento. Purtroppo però c'è anche chi come Giulio, si trova in ulteriore difficoltà perchè a casa non ci sono possibilità di collegamento per problemi alla linea telefonica.

E' la madre stessa a segnalare l'inconveniente: “Per chiamare dobbiamo spostarci da casa. Nella nostra abitazione anche il segnale della telefonia mobile non è granché”.

Dopo alcune settimane in cui ha dovuto saltare le lezioni, il giovane insieme alla madre, ha deciso di spostarsi di circa un chilometro dalla loro abitazione per poter captare in maniera migliore il segnale.

Così, da qualche giorno Giulio può seguire le lezioni collegando il tablet al suo smartphone, ma a differenza dei compagni di classe, lo fa seduto su un banco in mezzo al verde della natura.

Fonte foto (Il Tirreno)