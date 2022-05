Non cambierei questa vita per nessun'altra! Parola di Ligabue

"Non cambierei questa vita con nessun’altra" è il nuovo brano di Ligabue, rilasciato a sorpresa, a mezzanotte del 4 maggio 2022. Lo ha annunciato, proprio il Liga, tramite i suoi social, dichiarando che lo presenterà “live” in occasione di “30 anni in un giorno”, evento molto atteso, in una unica data già sold out con oltre 100.000 biglietti venduti! Ligabue con la data del 4 giugno inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

“La nuova canzone”, spiega Ligabue, “è stata scritta dopo l’autobiografia e ne è “conseguente”, dice sempre il Liga: “Lo devo assolutamente fare a Campovolo” (per l’evento dal vivo “30 anni in un giorno”), “Sento la necessità di farlo. Voglio anche pensare che alcuni di voi nel frattempo possano impararlo a memoria per non lasciarmela cantare da solo”.

Ligabue - Non cambierei questa vita con nessun'altra (Official video)

Non cambierei questa vita con nessun’altra rappresenta per Ligabue la celebrazione della gioia di vivere così come si presenta ai suoi occhi in questo momento. E' un bilancio, decisamente positivo, della prima parte della sua carriera, questi 30 anni in cui è riuscito a realizzare tutti i suoi sogni. Soprattutto di aver trovato la sua anima gemella. Si tratta infatti di una canzone d’amore in cui due innamorati possono dire, ancora una volta, che alla fine “abbiamo vinto noi“.

Ligabue tornerà all'Arena di Verona a 9 anni di distanza dal suo ultimo concerto. Agli appuntamenti già annunciati, il 27, 29 e 30 settembre, si aggiungono due nuove date in Arena, l’1 e il 3 ottobre.