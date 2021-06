Non conosce la tabellina del 2 la sposa lo lascia all'altare

Una sposa indiana manda a monte l’imminente matrimonio per via di dubbi sulla preparazione culturale del futuro marito. Per toglierseli lo ha messo sotto esame, sottoponendo all'aspirante consorte un test rapido di aritmetica. Risultato il povero esaminando non conosceva la tabellina del 2. Lei se n'è andata annullando di fatto e cancellando il progetto di una vita insieme. Il matrimonio si sarebbe dovuto svolgere nello Stato dell'Uttar Pradesh. Secondo i parenti della sposa la colpa ricadrebbe sui consuoceri che al momento di combinare le nozze tra i due giovani, avrebbero omesso volutamente la mancanza di cultura del futuro marito. Ovvio che a seguito della rottura siano arrivate le richieste di risarcimento, con la conseguente restituzione dei regali già ricevuti, tra i quali anche preziosi di un certo valore. E' sicuramente un caso limite, ma non pensate sia il primo. Rimane comunque un segnale forte di quanto sia importante conoscersi prima di convolare, e questo diventa vitale in quei casi dove tutto viene concordato a monte dalle famiglie.