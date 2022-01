Non mettete strane idee in testa a Kate

Kate Middleton, incarna perfettamente lo stereotipo della pricipessa delle favole che ognuno di noi vorrebbe incontrare. Bella, dolce ma anche decisa e intraprendente e con un grande debole per i bambini. E' già mamma di "tre frugoletti" avuti dal consorte erede al trono d'Inghilterra William, sono George, Charlotte e Louis, ma non ne fa un mistero che le piecereebe molto averne anche un quarto. Kate da quando è un membro della Royal Family si occupa personalmente di tutte le iniziative a difesa e a sostegno dei più piccoli, ed è proprio durante le visite ufficiali che la Duchessa di Cambridge rivela il suo lato più tenero. Lasciandosi conquistare proprio da loro, dai bambini che evidentemente ricambiano il suo affetto verso di loro.

È successo anche, quando assieme al marito William, ha fatto visita ai volontari della "charity Church on the Street a Burnley" che si trova,nel Lancashire. A questi incontri partecipano anche alcune famiglie, come quella formata da Trudi e Alastair Barrie insieme alla loro adorabile Anastasia, neonata.

Quando Kate ha visto la piccola, non ha resistito alla tentazione e ha dovuto prenderla in braccio. Il cambio di espressione, quella luce negli occhi di Kate non son sfuggiti a William che sfoggiando il suo senso dell'umorismo ha buttato li una battuta: "Non mettete nuove idee nella testa di mia moglie!". Per poi aggiungere, un attimo prima della restituzione della piccola ai suoi genitori da perte di Kate, «Non portarla a casa!»

E' evidente che il desiderio di una quarta gravidanza da perte di Kate non coincida con i progetti di William che forse ritiene che tre sia il numero perfetto anche nei figli.