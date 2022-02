CURIOSITÀ Non riesce a sposarsi perche non trova chi celebra le nozze tra lei e il...fantasma Tutti quelli contattati che potrebbero celebrare la cerimonia in chiesa, si rifiutano di prendersi l'incarico

Non riesce a sposarsi perche non trova chi celebra le nozze tra lei e il...fantasma.

Le storie che vedono coinvolti i fantasmi sono sempre le più intriganti. Ma di solito queste figure entrano nelle vicende per spaventare o per mettere in atto una agognata e tanto attesa vendetta verso qualcuno....Ma nella vicenda in questione il fantasma è lo sposo di una donna che contraccambia il suo amore al punto di voler diventare sua moglie. Lei lo vuole sposare non curante della sua forma...."fisica". Ma come tutti i matrimoni ci sono intoppi da scioglere, uno di natura sacerdotale e l'altro da veri marito e moglie: ovvero non riuscire a mettersi d’accordo sulla data delle nozze. Quello di natura sacerdotale è che non si trova un solo prete disposto a celebrare le nozze in chiesa.

Nonostante lei sia una performer e cantante gothic-rock britannica, anche famosa: Brocarde, non aiuta l'estrosa 38nne, che ha accresciuto la sua notorietà anche grazie a questa curiosa vicenda. Insomma non si trova il bandolo della matassa per lei e il suo amato Edwardo, di professione... fantasma di un soldato vittoriano. “Trovare il luogo si sta rivelando davvero difficile. Siamo stati cacciati da alcune chiese e siamo già stati minacciati di esorcismo”. Si è sfogata lei in una intervista. Con lui che ha un carattere davvero difficile, stiamo discutendo sulla data del matrimonio, che, al momento, ci vede distanti. Si perché lei vorrebbe celebrarlo d'estate con il caldo, mentre a lui il caldo proprio non va per niente a genio, anzi l'organizzazione del matrimonio sta davvero tirando fuori il peggio di lui. E pensare che a fare la proposta sembra sia stato il fantasma dell'affascinante soldato facendole trovare l'anello sul cuscino e, poco dopo, facendole apparire un punto interrogativo sullo specchio del bagno, nel vapore generato dalla doccia.





