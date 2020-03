SESSUALITÀ Non sai come dire cosa ti piacerebbe? Arriva l'app che ti aiuta Una semplice applicazione per vincere l'imbarazzo sotto le lenzuola, senza parlare

Non è sempre alla portata di tutti quella capacità di parlare di sesso con la stessa disinvoltura che abbiamo quando sosteniamo che la formazione messa in campo dall'allenatore non era la stessa che avremmo schierato noi. E non si sbaglia se pensiamo che ci siamo passati tutti attraverso quella sensazione di disagio che prende nel momento che si vorrebbe comunicare al partner di voler trasformare in realtà fantasie recondite nascoste nella mente. Ed è in questi momenti che pensi alla trasmissione del pensiero, alla ipnosi ad un miracolo che illumina la persone oggetto delle vostre attenzioni. Ma l'altra faccia della medaglia sono le ansie, le paure di come la prenderà, che opinione si farà, la perderò? La tecnologia ancora una volta ci viene in aiuto con una applicazione da scaricare sullo smartphone.

Si chiama "Own Your Sex" ed è un app che va scaricata sul cellulare di entrambi e serve a sconfiggere quel senso di vergogna che attanaglia nel momento in cui si cerca di parlare di sesso, anche se si vive all'interno della stessa relazione. Parlare di sesso spesso diventa complicato per via di una educazione troppo rigida o mancanza di conoscenze sull'argomento per una mancata educazione sessuale adeguata. Aperta l'app ci si trova davanti ad un questionario con una vasta gamma di domande sul sesso e le attività ad esso legate, del tipo: "ami usare il turpiloquio mentre fai l'amore?" " Ti piacerebbe essere svegliato con il sesso orale?" "Ti farebbe impazzire essere legata mani e piedi al letto?" Ti faresti bendare? Invieresti foto/video spinti al tuo partner? E via di questo passo. Per ogni domanda sono previste tre tipi di risposta che sono: "No" "se il mio partner vuole" e "ci sto". Una volta completato i questionario le domande alle quali la risposta è No, anche se solo da una parte non vengono mostrate.

Così facendo l'app da la possibilità di approfondire argomenti e interessi senza portare a condivisione forzata, atteggiamenti che interessano solo una delle due entità della coppia. dalle risposte si possono selezionare quelle che si vogliono portare a realizzazione nella realtà, a questo Own Your Sex compila una "Playlist" delle attività che entrambi vogliono provare, l'app ne sceglierà casualmente una e la presenterà sotto forma di "comando”. . Own Your Sex è stato progettato per “includere” persone di genere e sessualità diverse e non è fatta solo per coppie essendo previsto che si possa usare anche per una relazione poliamorosa potendo inserire anche più partner.

Esiste anche una versione "Premium" con ben quattro categorie di domande in aggiunta che rendono il tutto ancora più avventuroso...

































