Non sai come dirglielo cosa ti piacerebbe? Arriva l'app che ti aiuta

Ci siamo passati tutti in quei momenti di intimità dove senti la fantasia che galoppa e la voglia di provare cose sempre più audaci, spinte si fa sentire sempre più forte...ma come dirglielo? Come fare arrivare il nostro desiderio senza provare mille titubanze legate alla vergogna, a cosa penserà di me, e se la prende male? E li abbiamo pensato alle soluzioni più stravaganti e inesistenti, che andavano dalla lettura del pensiero, a l'ipnosi fino ad arrivare a "beh io ci provo se va, va". Agevolare la conversazione in fatto di sesso all'interno delle nostre relazioni è da sempre il cruccio di tutti, da oggi la tecnologia ci viene in aiuto togliendo le castagne dal fuoco a molte persone che non si sentono per nulla a proprio agio quando si tratta di condividere, e non solo teoricamente, i propri desideri sessuali con il partner.

Nasce Own Your Sex. Oltre al senso di vergogna o eccessivo pudore si aggiunga anche una elevata mancanza di conoscenze specifiche per via della scarsa educazione sessuale ricevuta che aiuterebbe ad affrontare con più disinvoltura certe argomentazioni. Ma ecco che che una semplice applicazione da scaricare e tenere nel cellulare viene in aiuto per allontanare lo stress quando e se si decida di parlare di ciò che si desidera davvero in camera da letto. Il suo nome è "Own Your Sex". Funziona in maniera molto semplice ovvero entrambe i partner la scaricano e si connettono attraverso i loro account. A questo punto i due in maniera autonoma cioè separata dovrà rispondere ad un questionario di ampio respiro con una larga gamma di domande a tutto campo sul sesso e le attività ad esso legate.

Facciamo degli esempi Ti piacerebbe essere svegliato con il sesso orale? Ti faresti bendare, legare al letto e sottostare ai voleri del tuo partner? Ti piace dire cose spinte mentre fai l'amore? Hai mai inviato foto osè al telefono della persona amata? A questo punto l'app propone per ogni domanda tre tipi di risposta che sono "No", "Se il mio partner vuole" e "ci Sto". Una volta completati i questionari l'IA confronta le risposte quelle con il no anche se solo unilaterale, non vengono mostrate. Le altre invece consentono di approfondire le voglie represse e mai palesate che magari possono anche intrigare la persona coinvolta. Dopo aver esaminato e approfondito gli argomenti messi in risalto dalle risposte convergenti si selezionano quelle che si vogliono provare nella vita reale, Own Your Sex da, vita ad una "Playlist" che si trasforma in ordini impartiti durante il gioco dell'amor...

Si aggiunga che l'app non è solo per coppie, può tranquillamente essere sfruttata anche per uno stile di vita decisamente più libertino o polisessuale dato che è possibile aggiunge più partner.

Poi c'è "Own Your Sex Premium" che prevede ben quattro categorie di domande che si rivelano molto più avventurose...