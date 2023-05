CURIOSITÀ Nonna baby sitter solo a pagamento Sui social colorita lamentela di una neo mamma davanti alla richiesta di una parcella per lasciare il figlio alla nonna

Nonna baby sitter solo a pagamento.

Capita spesso in rete di imbattersi in situazioni che lasciano perplessi. Esistono dei social dove in modo del tutto anonimo è possibile lasciare commenti e lamentele.

E' il caso di una giovane 29 enne americana che dopo il regolare permesso di maternità ha dovuto organizzarsi per rientrare a lavoro.

Come spesso accade in questi casi sono i nonni che intervengono a sostegno della neo mamma assumendosi la responsabilità di gestire il nascituro nelle ore in cui la stessa è a lavoro.

Per lei non è stato così tutt'altro, la nonna appena è stata informata della necessità, ha solertemente fatto sapere alla figlia che non avrebbe fatto da baby sitter al bambino se non dietro compenso. La parcella è di 18 euro l'ora.

La neo mamma si è sfogata anche in modo colorito, accusando nonna di essere senza cuore perché lei ha dei debiti da saldare alla banca.

I follower della pagina le hanno però fatto notare che non sussisteva nessun obbligo da parte della nonna di prendersi cura del nipote gratis.



