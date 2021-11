Nonostante tutto, la vita va avanti! Parola di Oliver Tree

Oliver Tree è sicuramente una delle figure più interessanti nel panorama della musica definita “alternative-pop” degli ultimi due anni.

Un curioso individuo dal taglio di capelli "a ciotola" e dall'abbigliamento “bizzarro” che arriva all’interno di una scena pop moderna a bordo di un monopattino gigante! (Oliver infatti è anche uno skater professionista)









Purtroppo il suo viaggio parrebbe destinato ad una breve vita, visto che proprio lui, Oliver Tree, ha dichiarato che il suo album di debutto “Ugly is Beautiful” uscito il 17 luglio di quest'anno sarà “Il primo e l'ultimo”.





Oliver Tree - Life Goes On [Music Video]





Oliver Tree scrive “Life Goes On” mettendo in risalto la sua relazione tra la sua musica e la vita personale e la descrive così: “Nonostante tutto quello che accade... la vita va avanti”.



Life Goes On (all'origine doveva chiamarsi “On 'n' On”) è una canzone che avrebbe dovuto essere presente nell'album di debutto di Oliver Tree, “Ugly Is Beautiful” appunto, ma arriva dopo qualche mese e questo ci fan ben pensare ad un possibile ripensamento dell'autore!

Dopotutto Oliver... Life Goes On!!!