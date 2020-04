SALUTE Norman Swan, redattore di ABC per la salute e il binomio scoreggie Covid-19 Quando il suo podcast ha affrontato il tema, i media di tutto il mondo lo hanno trovato irresistibile

Norman Swan è un è un medico, giornalista, redattore di ABC per la salute, è nato nel 1953 in Scozia, studia medicina all'Università di Aberdeen laureandosi nel 1976. Dal 1990 al 93 fu direttore generale della ABC Radio National, aumentando gli ascolti del 30%. Ha creato programmi di successo come "The Health Reportdal". Swan è stato insignito del Gold Walkley per aver rivelato frodi scientifiche condotte dal ginecologo Dr William McBride . L'indagine di Swan ha inviato "onde d'urto in tutto il mondo medico" e ha portato alla cancellazione di McBride come medico. Il 30 marzo 2020, Swan è stato testato per COVID-19, rivelandosi negativo, avendo un virus del raffreddore.





Dallo scorso 16 Aprile il Dott. Swan è famoso a livello internazionale con le ultime notizie sul vento , creando sensazione con un podcast che mette in relazione "flatulenza e Covid-19". Quando il suo podcast quotidiano ha affrontato il tema mettendo in stretta attinenza: "scoreggia e coronavirus" i media di tutto il mondo subito lo hanno trovato irresistibile, anche se non atutti da subito è apparso chiaro il tono ironico con il quale il dott. Swan affrontava il problema. In pratica il Doc. metteva in guardia la popolazione dalle conseguenze che un peto potrebbe avere in termini di contagio da covid-19, arrivando a dire che " una scoreggia potrebbe diffondere il virus perché era aerosolizzato e che dovremmo vietare la "scoreggia a fondo nudo". "Fortunatamente, indossiamo una maschera, che copre le nostre scoregge tutto il tempo", ha detto Swan riferendosi al fatto che di solito indossiamo i pantaloni in presenza di altre persone", e prosegue aggiungendo, “L'odore potrebbe essere un inferno ma la nebbia potrebbe lasciarti incazzato".









Due medici australiani stanno studiando e valutando la possibile diffusione del Covid-19 dal" basso" non escludendo neanche l'ipotesi che siano responsabili delle banali scoregge. Swan ha poi ribadito in una intervista: "Accanto a respirare e mangiare, le scoregge sono fondamentali per l'esistenza umana", concludendo, "Ma a differenza del mangiare e della respirazione, le scoregge non mancano mai di divertirsi - a meno che, naturalmente, non sia troppo vicino per essere confortato. “In Coronacast siamo orgogliosi di essere stati in grado di rendere più sicura la scoreggia del mondo. E vista la minaccia dell'aerosol, mi viene in mente un corrispondente della guerra del Vietnam che affermava:"La felicità è una scoreggia secca".





