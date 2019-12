CURIOSITÀ Notte di Capodanno ideale per concepire un figlio Il periodo delle festività natalizie, in particolare l'ultimo giorno dell'anno, è quello più fecondo.

I periodi di "stacco dal lavoro" sono i più propizi per fare all'amore, ma alcuni di questi lo sono se vuole in particolare ingrandire la famiglia. In aiuto ci sarebbe presumibilmente il relax delle ferie unito all'entusiasmo della festa. L'aggiunta della giusta temperatura notturna ideale, che aleggia nelle camere da letto, farebbe delle vacanze di natale e in particolare la notte di capodanno la più fertile dell'anno.

lo sanno bene gli abitanti di alcune zone della penisola italiana come Sicilia e Liguria soprattutto. Lo spiega all'AdnKronos Salute Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta.Complice sarebbe l'allungamento delle giornate che inizia il 22 Dicembre con il solstizio d'inverno, incidendo positivamente grazie a una quantità maggiore di luce ricevuta dall'organismo. Infatti il rapporto luce/buio agisce da sincronizzatore importante per gli esseri viventi aumentando l'effetto della fertilità. La luce, infatti, "stimola la funzionalità ormonale della donna - precisa l'esperto - mentre temperature notturne miti 'aiutano' gli spermatozoi, danneggiati invece dal caldo eccessivo e rallentati dal freddo estremo".

Entrando nel dettaglio la temperatura ideale per concepire è di 12° la notte e Farnetani fornisce anche un elenco di località dove si possono trovare tali temperature, Messina, con una temperatura tra 11 e 13 gradi. Al secondo posto ci sono Pantelleria e Finale Ligure. Segue Sanremo, seguita a sua volta da Imperia, Albenga e Alassio e, in pari posizione, Palermo e Marsala. Il fenomeno "si presenta in modo costante dal 2002. E l'incremento del numero dei concepimenti a dicembre e gennaio, legato al diverso rapporto luce/buio, è più accentuato al Sud grazie alla maggior intensità della luce".

Vuoi vedere che il famoso proverbio che ruota attorno al capodanno nasce da qui?

