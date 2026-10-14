EVENTI A SAN MARINO Nova ArmoniA Festival

Nova ArmoniA Festival.

Sono venuti a trovarci Valerio Bamberga e Paolo Bartolini per presentarci Nova ArmoniA, un nuovo festival dedicato al rapporto tra musica, creatività e intelligenza artificiale. Un progetto che vuole esplorare le nuove frontiere della produzione musicale, interrogandosi sul ruolo dell'autore e sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Le candidature sono aperte fino al 25 ottobre, mentre il festival si terrà il 29 e 30 gennaio 2027 presso l'Auditorium Little Tony di Serravalle, nella Repubblica di San Marino. Durante l'intervista abbiamo scoperto gli obiettivi dell'iniziativa, le modalità di partecipazione e le opportunità per gli artisti interessati a sperimentare nuove forme di espressione musicale. Per maggiori informazioni: www.nova-armonia-festival.eu



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