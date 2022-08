CURIOSITÀ Novara città della gentilezza A Novara si respira gentilezza, lo si vede dalle tante panchine e c’è anche la spesa gratis a domicilio per gli anziani. Piccole accortezza che però fanno la differenza e che hanno reso la cittadina Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza 2023

Novara città della gentilezza.

Lettura 1'

Le Gentilezza è e resta un gran bel sentimento anche se sembriamo essercene dimenticati. A Novara ad esempio si respira gentilezza, lo si vede dalle tante panchine e c’è anche la spesa gratis a domicilio per gli anziani. Piccole accortezze che però fanno la differenza e che hanno reso la cittadina Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza 2023. Si stanno infatti costruendo delle vere e proprie pratiche di gentilezza, tutte volte ad accrescere il benessere della comunità.

Ovviamente si punta a tutelare le fasce più esposte, quindi i bambini, i ragazzi e gli anziani. Esiste anche a Novara l’Assessore alla Gentilezza e il Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza per identificare le linee guida. Cinque gli ambiti tematici: sport, scuola, sociale, trasporti e pubblici esercizi. Ovviamente è tutto ancora work in progress, ma è piacevole pensare che esista una città dove ci si preoccupi degli altri in modo sistematico e in modo gentile.



