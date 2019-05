Novità Games of thrones: The dead must die

In questi giorni stiamo seguendo il destino di Westeros in lotta contro Il Re della notte (e per chi sta aspettando la terza puntata con il doppiaggio in italiano che arriverà solo lunedì prossimo saremo pietosi: niente spoiler!) Comunque Il trono di spade è anche videogame, e l'edizione 2019 è stata presentata nei giorni scorsi negli USA a Boston, Chicago e San Francisco. Con gran gioia di tutti i video players smanettoni del pianeta.

Con una novità ghiotta: parliamo di realtà aumentata. The Dead must die: a Magic leap encounter è il nome del gioco che si avvale di un visore attraverso il quale gli utenti avranno la possibilità di ritrovarsi di fronte a nientemeno che un Estraneo, una delle creature gelide simili a non-morti che partecipano alla battaglia finale in Game of Thrones 8. Chi l'ha provato ha detto che il momento in cui vedi un Estraneo davanti a te "è molto spaventoso, ma ancora più spaventoso è quello in cui è lui a vedere te".













L'ottava serie è quella in cui non solo si capirà se il Re della Notte potrà essere sconfitto in modo definitivo o meno, ma quella in cui si dovrà rispondere al principale quesito: a che andrà il Trono di spade? A Daenerys o a Jon Snow? Dracarys!