Novità musicali: ATB, Topic e A7S – "Your Love"

Si intitola "Your Love (9PM)", la nuova canzone di ATB, Topic e A7S, che nasce dal campionamento della leggendaria hit mondiale 9PM-Till I come (1998). Si tratta di uno dei brani dance più conosciuti di tutti i tempi che ha reso famoso il dj e producer tedesco in tutto il mondo.









"Your love" è stato realizzato con la collaborazione di Topic e la voce di A7S e si tratta del primo remix ufficiale di 9 PM (Till I Come) e autorizzato da ATB.



Queste le parole di Topic all'uscita del disco: “… 9 PM (Till I Come) è una hit della musica Dance che conosco e amo da quando ero piccolo, è un grande onore essere il primo a remixare ufficialmente questo brano insieme ad ATB.”

Ascolta ATB, Topic e A7S – Your Love