CURIOSITÀ Novità per Whatsapp, sempre più easy E' stato lo stesso Mark Zuckerberg a comunicare le innovazioni che riguardano la messaggistica di Whatsapp.

Whatsapp diventa più pratico almeno per quanto riguarda i commenti ai messaggi e l'utilizzo delle emoticons. L'annuncio è arrivato da Mark Zuckerberg che in questi giorni di maggio è stato avvistato a Siena, a Torino e a Roma dove ha anche avuto un colloquio con Mattarella. A breve le reazioni ai messaggi Whatsapp saranno esattamente come quelli di Messanger. Il servizio permetterà agli utenti del Metaverso di reagire ad un messaggio senza dover rispondere con un altro Whatsapp, spesso inviato solo con una faccetta emoji. Sarà sufficiente tenere premuto il messaggio ricevuto per visualizzare il menu delle emoji che compariranno in basso a destra nello spazio adibito per il testo.

Per adesso non sono tutte disponibili, ma si potrà scegliere tra: pollice in su, cuore, le faccine che ridono, che si stupiscono, che disapprovano e poi ci saranno le mani giunte per ringraziare o esprimere apprezzamento. Il servizio sarà disponibile per le singole conversazioni ma anche per le chat. Ovviamente si punta ad ampliare la selezione di faccine.



