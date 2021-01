Nuova Zelanda : primo concerto live post covid

Quanto vi mancano i concerti dal vivo? Il viaggio, la fila per entrare, ballare e cantare a squarcia gola tutta la musica dei vostri cantanti preferiti... In Nuova Zelanda, dove il livello d'allerta per il Covid 19 è passato a 1, con pochissimi casi isolati, è stato possibile assistere al primo concerto di musica dal vivo dopo la pandemia.

In un grandissimo spazio all'aperto, nella città di Waitangi, migliaia di persone si sono potute nuovamente riunire e assistere all'esibizione della band Six60. Come vi dicevo, in Nuova Zelanda i casi sono pochi, al 15 gennaio se ne contavano 76 in tutto il paese tutti isolati.

In poche ore le immagini hanno fatto il giro del mondo e molti utenti vorrebbero tornare alla libertà dei cittadini neozelandesi con la possibilità di ascoltare musica dal vivo. Un concerto che rappresenta un segno di speranza per un settore tra i più colpiti durante questa pandemia.

Sui social in tanti hanno condiviso le immagini del concerto, il più grande dall’inizio della pandemia. Molti utenti invidiano il ritorno alla libertà dei cittadini neozelandesi e la possibilità di ascoltare di nuovo gli artisti preferiti suonare dal vivo.

Che possa essere un augurio per tutti i paesi per un ritorno alla normalità.