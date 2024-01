NEW PLAY Nuovo singolo per Claude Il pezzo, che arriva dopo l'enorme successo di Ladada, è riassunto nel titolo che ripete costantemente come una richiesta: "Ecoutez Moi"

Nuovo singolo per Claude.

Il nuovo singolo di Claude ha il sapore della condivisione e della speranza. Quella stessa speranza che ha animato il suo percorso di vita e che l'ha portato a passare dal vivere in un centro per richiedenti asilo, all'essere una pop star riconosciuta, capace di scalare le classifiche in più di 15 Paesi Europei.

Del resto, le sue origini ed il suo percorso di vita ne fanno un'artista poliglotta (quattro le lingue che parla fluentemente) e quindi potenzialmente capace di rivolgersi ad un pubblico ampio e variegato.

“Ecoutez moi”, questo il titolo del brano che arriva dopo il successo di Ladada, è un invito ad ascoltare e ad ascoltarsi, perché in fondo ciascuno ha la propria personale battaglia da combattere, ma la strategia può essere universale.

Ottimismo e speranza, questi gli ingredienti che l'artista suggerisce di utilizzare e che lui stesso ha messo in campo, trasformando le sue difficoltà, in una sorta di risorsa narrativa che, unita alla ballabilità dei suoi pezzi, produce e diffonde vibrazioni decisamente positive.









