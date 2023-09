NEW PLAY Nuovo singolo per Emma "Iniziamo dalla fine" è il secondo brano che arriva ad anticipare l'uscita di "Souvenir", ultimo lavoro discografico della cantante Leccese

Nuovo singolo per Emma.

Il primo singolo estratto, “Mezzo Mondo”, ha riscosso notevoli consensi.

Ora è il turno di “Iniziamo dalla fine” , scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta ed il titolo non è affatto casuale.

E' stato questo, infatti, l'ultimo pezzo dell'album ad essere chiuso e perciò, simbolicamente, si parte proprio da qui (o quasi) per raccontare il viaggio che ha portato alla realizzazione di “Souvenir”, il nuovo progetto discografico dell'artista che uscirà il prossimo autunno.

Per presentarlo è stato ideato un vero e proprio mini tour dedicato, che vedrà Emma affrontare 15 date nei club di 8 città italiane.

A partire dal 10 Novembre, “Souvenir in the club” avrà il suo fischio d'inizio in quel di Modena (Nonantola per la precisione) e sarà l'occasione per ascoltare live questa nuova serie di inediti che la cantante desidera regalare al suo pubblico.

Pubblico col quale ha da sempre un rapporto molto viscerale, molto forte, tanto che ha voluto spendere qualche parola proprio per dirgli grazie: “Sono felice? Sì molto! Devo dire grazie a qualcuno? Sì a tutti. È iniziato un nuovo viaggio. Sono onorata di avere così tanta gente a bordo. Grazie a chi ogni giorno rende questo mio grande sogno della musica una bellissima realtà.”

E come darle torto!? Del resto se un'artista può avere il privilegio di continuare ad esprimersi, è perché c'è qualcuno cui interessa quello che ha da dire.









