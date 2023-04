NEW PLAY Nuovo singolo per Fabrizio Moro A distanza di quattro anni dal suo ultimo album, dopo "Senza di te" è la volta di "Tutta la voglia di vivere"

Nuovo singolo per Fabrizio Moro.

Fabrizio Moro è uno di quegli artisti i cui testi hanno sempre un valore importante, quasi sociale.

Racconti in musica i suoi o veri e propri spaccati di cronaca che dicono di un’artista sensibile ai drammi del suo tempo, che non li nega, ma che è anche capace di cercarci dentro frammenti di la bellezza.

“Tutta la voglia di vivere”, il suo nuovo singolo, non fa eccezione. Fra le note, l’artista narra di come, oltre gli ostacoli, esista sempre la possibilità di trovare spazi di felicità quotidiana. Squarci di luce dentro al buio, attimi in cui la speranza si fa largo e riporta a galla una voglia di vivere capace di superare qualunque difficoltà, anche quelle più estreme.

Il video, infatti, diretto da Daniele Tofani, è ambientato in un carcere femminile, ricostruito per l’occasione.

Moro è attualmente impegnato nel tour, “Racconti unplugged” che, partito dall’ Auditorium Parco della Musica il 20 Marzo, proseguirà fino a Maggio toccando le principali città italiane. Dopo Roma, Napoli e Milano, l’artista arriverà infatti a Firenze il 13 Aprile, per poi proseguire il 15 con Bologna, il 20 con Padova e il 28 e 29, rispettivamente con Catania e Palermo. Maggio invece, si aprirà in quel di Torino, dove sarà il 4. Da lì sarà la volta di Bari, Lecce, Pescara ed infine Ancona.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.









