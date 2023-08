NEW PLAY Nuovo singolo per Ligabue "Una canzone senza tempo" è il secondo brano estratto dall' album in uscita quest'autunno e racconta la grande bellezza di Roma

Nuovo singolo per Ligabue.

Dopo “Riderai”, arriva un nuovo singolo ad anticipare la pubblicazione di "Dedicato a noi", l'ultimo progetto discografico di Ligabue, la cui uscita è prevista per il 22 settembre.

"Una canzone senza tempo", questo il titolo del pezzo, è dedicato ad una città altrettanto senza tempo, eterna, Roma ovviamente e ad uno dei suoi personaggi più iconici e rappresentativi quantomeno in ambito sportivo: Francesco Totti.

Il brano, scritto dallo stesso Ligabue insieme a Fabrizio Barbacci cita tutta una serie di simboli della romanità e dipinge la capitale come uno spazio entro il quale il tempo sembra fermarsi quasi si fosse dentro “Una canzone senza tempo”, appunto.

Ben scandito è invece il tempo che segna le numerose tappe che vedranno Ligabue spostarsi lungo tutto lo stivale con un tour il cui fischio d'inizio è previsto per il 9 e 10 Ottobre presso l'Arena di Verona.

L'artista proseguirà in direzione sud, toccando le principali città italiane, per tutta la stagione autunnale, fino ad arrivare all'ultima data prevista, in quel di Messina, il 1 Dicembre.













