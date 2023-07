Nuovo singolo per Olivia Rodrigo

Lei ha solo vent'anni, ma col suo primo album ha già raggiunto numeri da capogiro, conquistato ben tre Grammy nelle categorie “Miglior Nuov Artista”, “Miglior Album Pop Vocale”, “Miglior Performance Pop Solista” e ricevuto uno speciale elogio della critica per maturità artistica e capacità di scrittura.

Lo scorso anno ha anche affrontato il suo primo tour, con 40 date tutte sold – out.

Ora, Olivia Rodrigo, torna a far parlare di sé con un nuovissimo singolo, “Vampire”, che fa da apripista al suo secondo album in studio GUTS, la cui uscita è prevista per l' 8 Settembre.









Il brano rientra nell'ormai nutrita categoria delle revenge song. Sembra, infatti, essere rivolto al suo ex “succhiafama” (da qui il titolo metaforioco), al quale si rivolge con un po' di rabbia e senza troppi mezzi termini, cosa comprensibile quando ti rendi conto del fatto che qualcuno che hai amato volesse solo approfittare della tua notorietà.

Alla fine però, ogni apparente problema può essere trasformato con intelligenza in un'opportunità che riserva soddisfazioni.

Lanciato prima sulle sole piattaforme di streaming, infatti, il pezzo ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica globale di Spotify e, con oltre 9 milioni di streaming in un solo giorno, ha già guadagnato il titolo di più alto debutto dell’anno per un’artista con un brano solista.

Benvenuta a questa nuova ondata di successo per lei allora e tanti saluti al suo “Vampire”.