NEW PLAY Nuovo singolo per Paola e Chiara "Solo Mai", è il terzo singolo in pochi mesi per le sorelle Iezzi che si preparano a tornare sul palco dell'Ariston in una nuova veste

Nuovo singolo per Paola e Chiara.

Le abbiamo ritrovate sul palco di Sanremo nella scorsa edizione e sono già pronte a tornarci, ma questa volta in veste di co-conduttrici.

Stiamo parlando di Paola e Chiara che cavalcano a colpi di singoli questa seconda fase della loro vita e della loro carriera musicale.

Dopo "Furore" e "Mare Caos", infatti, arriva ora “Solo Mai”, un brano che parla di speranza e di un amore salvifico, che cura, che rimette insieme i pezzi e che salva dal senso di solitudine che a volte ci pervade.

In un'epoca in cui siamo sempre apparentemente connessi, la solitudine sembra essere una condizione che pervade davvero molte vite e forse c'è bisogno di ricordare che, al di là di quello che percepiamo, connessi lo siamo sul serio, ad un livello superiore e molto più profondo, ma ancor più di dire che “non è solo mai chi l'amore porta in sé”.

Sonorità synth-pop e dance che richiamano atmosfere anni '80, per un testo che è invece assolutamente contemporaneo e che in qualche modo consola, perché la verità è che “io sogno ancora di un domani, di amare fino in fondo io”, è una frase che risuona nelle corde di qualsiasi essere umano.









