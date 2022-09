MUSICA Nuovo singolo per Sigala con David Guetta & Sam Ryder Un trio di eccellenti artisti per “Living Without You”

Nuovo singolo per Sigala con David Guetta & Sam Ryder.

Il 2022 si è rivelato un anno straordinario per Sigala, “Living Without You" è il suo terzo singolo dell'anno, dopo il grande successo di Melody e Stay The Night, mentre siamo in attesa del suo secondo album. Il DJ producer britannico ci regala un altro brano carico di energia, frutto della collaborazione con uno dei DJ più amati al mondo, David Guetta, insieme al cantante che ha cambiato le sorti del Regno Unito all'Eurovision Song Contest di quest'anno, portando il suo singolo Space Man fino al secondo posto, grazie ad una eccezionale esibizione dal vivo al Pala Alpitour di Torino.

Riguardo alla collaborazione con David Guetta e Sam Ryder - Sigala ha dichiarato: “Sono stato molto fortunato a lavorare con Sam appena prima che la sua fama, partita dall’Eurovision arrivasse alle stelle, inoltre volevo collaborare con David Guetta da anni, lui è una vera leggenda. Ci siamo esibiti con una performance a sorpresa di “Living Without You” a uno degli show di David a Ibiza ed è stato incredibile stare sul palco con loro e vedere la reazione del pubblico”.



Ecco la performance di Ibiza!

Sigala, David Guetta, Sam Ryder - Living Without You (Live From Ushuaïa)

Sam Ryder, l'artista esordiente britannico di maggior successo del 2022, commenta così la collaborazione con il Dj producer inglese e l'icona mondiale nata a Parigi: “Ascoltavo Sigala e David Guetta nella mia macchina, sognando il giorno in cui avrei potuto avere la possibilità di lavorare con loro. È incredibile pensare che quel giorno sia davvero arrivato per me e mi sento onorato di aver fatto parte di Living Without You”.





