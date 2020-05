Nutella da bere

La ricetta è semplice e golosa e si presenta anche molto bene, parliamo del "whipped Nutella" una sorta di must tra gli amanti del cappuccino da masticare, solo che in questo caso siamo in totale assenza di caffeina. E' possibile prepararlo anche in casa bastano infatii pochi ingredienti, la Nutella, latte e panna montata.La sua diffusione è avvenuta grazie all'emergenza che si sta vivendo, forse non proprio adatto a chi soffre di problemi di linea, ma sicuarmente in grado di proferire coccole a chi ne sente particolarmente il bisogno. Tra i suoi pregi c'è anche, cosa non affatto trascurabile, di avere un aspetto molto gradevole e invitante, facendo del "whipped Nutella" una bevanda altamente "Instagrammabile", una bevenda social a tutto tondo.