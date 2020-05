CURIOSITÀ Nutella da bere Unita al latte e panna montata diventa Whipped, ed è «instagrammabile» perché esteticamente molto gradevole

Nutella da bere.

La ricetta è semplice e golosa e si presenta anche molto bene, parliamo del "whipped Nutella" una sorta di must tra gli amanti del cappuccino da masticare, solo che in questo caso siamo in totale assenza di caffeina. E' possibile prepararlo anche in casa bastano infatii pochi ingredienti, la Nutella, latte e panna montata.La sua diffusione è avvenuta grazie all'emergenza che si sta vivendo, forse non proprio adatto a chi soffre di problemi di linea, ma sicuarmente in grado di proferire coccole a chi ne sente particolarmente il bisogno. Tra i suoi pregi c'è anche, cosa non affatto trascurabile, di avere un aspetto molto gradevole e invitante, facendo del "whipped Nutella" una bevanda altamente "Instagrammabile", una bevenda social a tutto tondo.





Per ottenerla basta davvero poco, basta semplicemete montare insieme un cucchiaio di Nutella e un terzo di una tazza di panna montata, dentro una grande ciotola, fino ad ottenere una consistenza densa e cremosa. l'attrezzo può essere tranquillamente una frusta elettrica, ma se ve la sentite potete servirvi anche di una frusta manuale. Quando avete raggiunto la consistenza desiderata, leggera e soffice, basta versare il composto in un bicchiere con del latte freddo quasi ghiacciato. Per avere un gusto di Nutella più intenso prima di versare il composto potreste spalmare l'interno del bicchire con la crema alla nocciola stessa. Una bevanda che è nata dalla felice intuizione della foodblogger Valentina Mussi, (pare che sia lei ad avere inventato la ricetta),che gestisce l’account Instagram @sweetportfolio.



La whipped Nutella potete servirla accompagnata con un biscotto al cioccolato o con qualche scaglia di fondente: basta scatenare la fantasia.



























