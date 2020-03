CONTEST O.Zone Online Contest: il concorso ideato da Piero Pelu' Si premiano: musica, poesia e art'n roll

O.Zone Online Contest: il concorso ideato da Piero Pelu'.

Pero Pelù lancia O.Zone Online Contest, un concorso per premiare e promuovere nuovi musicisti, autori, autori, compositori, cantanti, poeti, videomaker e fotografi. Come si legge dall'annuncio pubblicato sui social, si tratta di un invito a rivolto a tutti i creativi per dar sfogo al proprio talento: “Date libero sfogo alla vostra creatività, ecco le 3 categorie: musica, poesia, art'n roll (videoart, videoanimazione, pittura, fotografia e arti visive in genere)”.

“L'iscrizione è completamente gratuita, per partecipare basta inviare il proprio materiale artistico originale insieme al proprio documento d'identità a ozonecontest@gmail.com entro e non oltre il 31 maggio. Vamonooooosss”

Le iscrizioni sono aperte e il premio in palio per i primi di ogni categoria e sottocategoria consisterà nella possibilità di partecipare ad una data del suo tour "Pugili Fragili Tour 2020"! Cosa aspettate? Fatevi avanti!

Qui potete trovare il regolamento completo





