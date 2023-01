MUSICA Oasis: reunion si o no? Liam Gallagher interroga i fan...

Oasis: reunion si o no?.

Noel Gallagher torna a far parlare di sè e dell'antica disputa con il fratello Liam in occasione della presentazione del suo nuovo album, "Council Skies" in uscita a giugno 2023. Infatti tra le tante dichiarazioni, i fan sono stati incuriositi da una frase in particolare: "Reunion degli Oasis? Mai dire mai".

Parole che ovviamente hanno fatto scatenare il web e nonostante abbia specificato che dovranno esserci delle particolari condizioni affinchè possa aver luogo la reunion, non è mancata la risposta colorita del fratello attraverso un tweet in cui chiede ai fan se deve incontrarlo oppure mandarlo a quel paese!





Just had RKID on the phone begging for forgiveness bless him wants to meet up what Dya reckon meet up or fuck him off

I più letti della settimana: