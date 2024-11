MUSICA Oasis: un contratto per evitare litigi Ascolta il Reloaded!

Oasis: un contratto per evitare litigi.

Gli Oasis non potranno litigare, a stabilirlo un contratto vero e proprio con gli organizzatori dei concerti. I fratelli Liam e Noel Gallagher sono attesissimi per il loro tour di reunion in programma per la prossima estate, ma a delle condizioni chiare scritte nero su bianco e che a quanto pare stabiliscono anche dei termini di pagamento particolari...

Scopri tutto nel reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: