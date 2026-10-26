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Occhiali smart e salute

Iniziativa con esito positivo della Northwestern University

di Roberto Bagazzoli
26 ott 2026
Immagine dal sito della Northwestern University
Immagine dal sito della Northwestern University

Basta battere le palpebre per generare un piccolo impulso elettrico. Muovere le sopracciglia, masticare o stringere i denti ne produce altri, ciascuno con caratteristiche diverse.

Un gruppo di ricercatori americani ha trovato il modo di raccogliere questi segnali attraverso tre minuscoli sensori applicati alla montatura di un paio di occhiali.

E di utilizzarli per monitorare alcuni parametri della nostra salute, senza dover aggiungere elettrodi o altri dispositivi al viso. Si chiamano GlassTENG, sono stati sviluppati dalla Northwestern University e hanno già raggiunto risultati interessanti: durante i test su 20 volontari, il sistema ha riconosciuto sei diverse attività facciali con un’accuratezza complessiva del 93,8%.

È riuscito anche a misurare la frequenza cardiaca attraverso le piccolissime pulsazioni delle arterie del volto. L’idea nasce da un’osservazione piuttosto semplice. Il nostro viso è continuamente in movimento, anche quando siamo immobili.

E milioni di persone indossano già gli occhiali per buona parte della giornata. Perché non utilizzare proprio quella montatura per raccogliere informazioni sulla salute?

Il funzionamento di GlassTENG sfrutta l’effetto triboelettrico, un fenomeno che conosciamo tutti, anche senza averne mai sentito il nome. È la stessa elettricità statica che fa attaccare un palloncino ai capelli dopo averlo strofinato oppure ci regala una piccola scossa quando tocchiamo un oggetto metallico.

Quando due materiali differenti entrano in contatto e successivamente si separano, possono generare una differenza di carica elettrica. I ricercatori hanno applicato questo principio a tre sensori flessibili, sottilissimi, formati da strati di materiali che si comprimono e si separano seguendo i movimenti del volto.

Ogni battito di ciglia esercita una pressione sul sensore, producendo un segnale elettrico. Lo stesso succede quando muoviamo le sopracciglia, mastichiamo o stringiamo la mascella.




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