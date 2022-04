Oggi è il "Record Store Day"

Record Store Day il luogo dove da giovani si passavano interi pomeriggi ad ascoltare, dove si poteva la musica. In genere il giorno più "frequentato" era il sabato dove ci si incontrava tra addetti ai lavori per fare "rifornimento" di quelle che erano le novità uscite sul nostro mercato o che arrivavano dall'estero che avremmo sentito poi in radio o ballato in discoteca. Si perché negli anni 70 bisognava aspettare il "pacco" che arrivava in negozio e ci si metteva in coda. I negozi che vendevano musica erano davvero tanti anche qui in Repubblica. Il tempo e la tecnologia hanno cambiato decisamente le cose. L'avvento della musica digitale e la possibilità di fare acquisti in rete hanno messo in difficoltà tantissimi negozi che a partire dalla fine degli anni 90 hanno iniziato ad abbassare le saracinesche.









Giunto alla quindicesima edizione, Il Record Store Day è ormai il più grande evento musicale di un giorno al mondo! Nel 2022, la festa dedicata ai negozi di dischi tradizionali si celebrerà oggi sabato 23 aprile, con una giornata piena di musica, arte e intrattenimento. Sono centinaia di novità discografiche in uscita oggi, per la quindicesima edizione del Record Store Day. Edizioni speciali di classici del rock e rarità da Bowie, Lou Reed, U2, Cranberries, Blur, Patti Smith e Santana. Tra gli italiani, Toni Esposito, Endrigo, Punkreas, Morricone. Buon Record Store Day