Oggi è il "World aperitivo day"

Il rito dell’aperitivo è una pratica molto sentita in Italia, anche se molto diffusa anche in altre parti del mondo. Per questo oggi si celebra la prima edizione del “World aperitivo day”. Una giornata dedicata a questo rito che si è meritato anche il nome di Happy Hour. Il momento della fine della giornata in cui ci si incontra per scaricare le tensioni della quotidianità facendo quattro chiacchiere davanti ad un drink con gli amici e a qualche stuzzichino.

L’aperitivo nelle sue diverse declinazioni è diventato apericena, l’orario si allunga e lo stuzzichino diventa “rinforzato”. A Milano, città dell’aperitivo per antonomasia, chi non ricorda l’appellativo “la Milano da bere”?, si terrà presso la Fondazione Feltrinelli in via Pasubio 5 una serie di incontri svolti a scoprire come si celebra questo rito nella varie latitudini con tanti abbinamenti di gusto. Ci saranno infatti alcuni chef, esperti mixologist e lifestylist che ci racconteranno questo momento attraverso degli scatti del pubblico social e con una campagna, la #WorldAperitivoDay.