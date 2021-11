Oggi è il World Toilet Day

Ogni giorno della settimana è legato ad una celebrazione spesso anche più di una. Oggi 19 Novembre si celebra il “World Toilet Day”.









Contrariamente a quanto si possa giustamente pensare il Wtd è una giornata per denunciare la mancanza di servizi igenico sanitari che colpisce circa 2 miliardi di persone nel mondo. Poter affrontare questo problema in modo serio garantirebbe più diritti alla salute e risparmi per la spesa pubblica sanitaria. Nel mondo ci sono ancora tantissime persone che non hanno accesso ai servizi igienici di base, nonostante l’accesso alle toilette e poter usufruire dell’acqua siano considerati diritti umani fondamentali. Una situazione che ha conseguenza drammatiche. Secondo l’Onu infatti l’assenza di accesso ai servizi è strettamente legata alla trasmissione di malattie che vanno dal colera, alla dissenteria, epatite di tipo A e altre gravi patologie.