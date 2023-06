CURIOSITÀ Oggi è l'Asteroid Day Dal 2015 le nazioni unite hanno scelto il 30 giugno per richiamare l'attenzione sul rischio rappresentato dagli asteroidi.

Oggi è l'Asteroid Day.

Oggi 30 giugno il mondo celebra l’Asteroid Day, la Giornata mondiale dedicata agli asteroidi.

Istituita dalle Nazioni Unite nel 2015, la ricorrenza ricorda la più grave e devastante collisione di un asteroide anche se ne manca ancora la conferma che si sia trattato di questo tipo di corpo celeste, contro la superficie terrestre della storia recente, avvenuta nel 1908 in Siberia, che provocò danni in un’area di oltre 2.000 chilometri quadrati.

In realtà quel fatto resta in parte avvolto nel mistero e continua ad incuriosire gli appassionati di astronomia di tutto il globo.

Questa giornata rappresenta un momento importante di informazione e sensibilizzazione sulla minaccia, per il nostro Pianeta, rappresentata dagli asteroidi che popolano la galassia.

In questo giorno, quindi, si organizzano eventi divulgativi in tutto il mondo, fruibili da qualsiasi angolo del Pianeta grazie alla trasmissione via streaming sul portale dedicato all’iniziativa.



